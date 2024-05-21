Верит ли Германия в победу Украины в войне: что сказала Бербок

21 мая с визитом в Украину прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Министр иностранных дел заявила, что позиция Германии относительно войны основывается на вере в победу Украины в войне против России во главе с режимом Путина.



Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Анналена Бербок совершила седьмой приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения. Целью нового визита Бербок назвала заверение, что Германия будет стоять на стороне Украины и не откажется от поддержки в решающий момент, когда Россия возобновила наступление на Харьков.

"Наша поддержка основывается на глубокой вере в то, что Украина победит в этой войне. Путин предполагает, что в конце концов у нас закончится воздух, но мы выдержим. Германия вместе со многими другими странами со всех частей мира твердо стоит на стороне Украины. Народ Украины может рассчитывать на это в долгосрочной перспективе", — объяснила Бербок позицию Германии по поводу войны в Украине.

По словам Бербок, российский диктатор Владимир Путин пытался получить контроль над Украиной, но вместо этого Украина стала ближе к Европе.

"Путин в своем имперском безумии хотел завладеть Украиной, но в то же время крепко соединил ее с Европой. Наша судьба как европейцев еще никогда не была так тесно связана с судьбой Украины. Украина с большой решительностью отстаивает свою свободу и тем самым борется за свободу всех нас", — сказала Бербок.

Глава МИД Германии назвала вступление Украины в ЕС "необходимым геополитическим шагом". Кроме того, Бербок похвалила Украину за реформы, несмотря на войну, и указала на необходимость не ослаблять усилия в судебной системе, свободе СМИ и борьбе с коррупцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии Кая Каллас считает, что не все союзники хотят видеть победу Украины в войне против России.

Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении президента Болгарии об окончании войны в Украине.