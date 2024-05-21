Верит ли Германия в победу Украины в войне: что сказала Бербок

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
21 мая с визитом в Украину прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Министр иностранных дел заявила, что позиция Германии относительно войны основывается на вере в победу Украины в войне против России во главе с режимом Путина.
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников
Анналена Бербок совершила седьмой приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения. Целью нового визита Бербок назвала заверение, что Германия будет стоять на стороне Украины и не откажется от поддержки в решающий момент, когда Россия возобновила наступление на Харьков.
По словам Бербок, российский диктатор Владимир Путин пытался получить контроль над Украиной, но вместо этого Украина стала ближе к Европе.
Глава МИД Германии назвала вступление Украины в ЕС "необходимым геополитическим шагом". Кроме того, Бербок похвалила Украину за реформы, несмотря на войну, и указала на необходимость не ослаблять усилия в судебной системе, свободе СМИ и борьбе с коррупцией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Эстонии Кая Каллас считает, что не все союзники хотят видеть победу Украины в войне против России.
Также "Комментарии" писали о скандальном заявлении президента Болгарии об окончании войны в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!