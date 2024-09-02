"Верим в войска, но ничто не спасет нас": шахтеры роют окопы для ВСУ под Покровском

Российские оккупационные войска постепенно продвигаются в Покровск — важный город Донецкой области, имеющий стратегическое значение в этой войне.

Наступление РФ на Покровск (фото из открытых источников)

К началу боевых действий население города составило около 80 тысяч человек, однако в настоящее время количество жителей значительно уменьшилось, и Покровск становится все пустее. Вооруженные силы Украины, пытаясь отвлечь российские войска от продвижения на Донбассе, провели операцию в Курской области. Однако Россия только активизировала свои усилия по захвату Покровска. Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, российские войска продолжают наступление. Покровск является важным транспортным узлом, через который проходят железнодорожные и автомобильные пути, обеспечивающие поставку других участков фронта по украинским войскам. Захват этого города приблизит РФ к полному контролю над Донецкой областью.

Хотя оккупанты терпят значительные потери, их продвижение не прекращается. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг бросает в бой все доступные силы. В настоящее время российские войска находятся уже в 10 км от Покровска. Чтобы задержать их наступление, местная угольная шахта привлекла шахтеров к рытью четырех линий окопов в окрестностях города, сообщает WSJ.

"Ты приходишь на работу, отмечаешься, и тебе поступает вызов копать", — рассказал один из шахтеров, 44-летний житель города.

Местные власти в это время вывозят все оборудование из больниц, спортзалов и школ, чтобы обезопасить его от возможного уничтожения. Пациентов больниц также эвакуируют в более безопасные регионы. Недавно из роддома Покровска в Днепр перевезли 10 недоношенных младенцев.

"Мы не планировали ехать, потому что верили в наши вооруженные силы. И мы до сих пор верим, но от артиллерии нас ничто не спасет", — отметила заммэра города Маргарита Идрисова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры устроили ад ВСУ, но врут о захвате новых городов