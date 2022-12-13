Верховная Рада ратифицировала соглашение о строительстве Bayraktar в Украине

О ратификации соглашения сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, передают "Комментарии". За принятие закона №0161 проголосовали 332 парламентария.

В Украине будут производить турецкие беспилотные летательные аппараты

В пояснительной записке к законопроекту указано, что плановый общий размер инвестиций в строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов и научно-исследовательского центра для их обслуживания и ремонта составляет 95,5 млн. долларов в течение десяти лет, начиная с 2022 года.

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что реализация проекта производства беспилотников Bayraktar в Украине продолжается, владелец компании Baykar уже приобрел земельный участок в Украине.

Спикер президента России Дмитрий Песков в свое время заявил, что если в Украине построят завод по производству ударных беспилотников Bayraktar, его сразу разбомбят вооруженные силы РФ.

Турецкая оборонная компания Baykar планирует в течение двух лет завершить строительство нового производственного завода в Украине. Генеральный директор Халук Байрактар ​​заявил, что фаза детального проектирования уже закончена.

Напомним, как передавал портал "Комментарии", гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​заявил, что "не может быть речи" о продаже своих беспилотников России. Халук Байрактар ​​уточнил, что на его решение не может повлиять сумма, которую может предложить руководство России. Войну России против Украины Халук Байрактар ​​назвал несправедливой, агрессивной и необоснованной. Поэтому деньги здесь не могут быть на первом месте и играть главную роль. Какую бы сумму ни озвучили в Москве, это не изменит решения руководства компании и беспилотники турецкого производства не будут продаваться России.



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