Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Еленовке

РФ пока не отвечает по требованию украинской стороны о возвращении тел убитых украинских защитников в Еленовке. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего брифинга.

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Чиновница назвала трагедию в Еленовке большой трагедией и преступлением РФ против человечества.

"Омбудсман сделал заявление, мы тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет. Требуем, чтобы Россию признали государством — спонсором терроризма. Это международное преступление. За это должно быть наказание персональное", — сказала Ирина Верещук.

Также Ирина Верещук подчеркнула, что все цивилизованное сообщество в мире должно отреагировать на поступок страны-агрессора в Еленовке. А еще – ввести такие решения, которые помогут остановить РФ

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Азове" заверили, что "Путин будет казнен , а недоимперия – разрушена". Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий записал видеообращение о массовом убийстве украинских военнопленных в Оленовке. Видео было опубликовано на страницах "Азова" в социальных сетях. В "Азове" считают, что оккупанты совершили это преступление от безнаказанности. Также Надточий отметил, что ответственность за это преступление несет лично Путин, а затем, перейдя на русский язык, он обратился к российскому диктатору.

Также "Комментарии" писали о том, что появились спутниковые снимки колонии в Оленовке . В сети уже есть спутниковые снимки с места массового убийства пленных украинских защитников в оккупированной Еленовке. Кадры подтверждают, что здание взорвали изнутри. Спутниковые снимки опубликовал в Твиттере американский журналист Кристофер Миллер.

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