logo

BTC/USD

23746.44

ETH/USD

1709.26

LTC/USD

61.33

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Еленовке
commentss НОВОСТИ Все новости

Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Еленовке

Верещук назвала события в Еленовке страшной трагедией и преступлением России

сегодня, 16:51
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

РФ пока не отвечает по требованию украинской стороны о возвращении тел убитых украинских защитников в Еленовке. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего брифинга.

Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Еленовке

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Чиновница назвала трагедию в Еленовке большой трагедией и преступлением РФ против человечества.

"Омбудсман сделал заявление, мы тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет. Требуем, чтобы Россию признали государством — спонсором терроризма. Это международное преступление. За это должно быть наказание персональное", — сказала Ирина Верещук.

Также Ирина Верещук подчеркнула, что все цивилизованное сообщество в мире должно отреагировать на поступок страны-агрессора в Еленовке. А еще – ввести такие решения, которые помогут остановить РФ

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в "Азове" заверили, что "Путин будет казнен , а недоимперия – разрушена". Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий записал видеообращение о массовом убийстве украинских военнопленных в Оленовке. Видео было опубликовано на страницах "Азова" в социальных сетях. В "Азове" считают, что оккупанты совершили это преступление от безнаказанности. Также Надточий отметил, что ответственность за это преступление несет лично Путин, а затем, перейдя на русский язык, он обратился к российскому диктатору.

Также "Комментарии" писали о том, что появились спутниковые снимки колонии в Оленовке . В сети уже есть спутниковые снимки с места массового убийства пленных украинских защитников в оккупированной Еленовке. Кадры подтверждают, что здание взорвали изнутри. Спутниковые снимки опубликовал в Твиттере американский журналист Кристофер Миллер.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!