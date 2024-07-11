Венгрия заявила, что у Украины есть "шанс на мир": от чего он зависит

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США станет "шансом на мир" для Украины. По словам Сиярто, Трамп может принудить Украину к переговорам.



Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников

В интервью информагентству Reuters глава МИД Венгрии Петер Сиярто рассказал, что возвращение Дональда Трампа, как президента США, может повлечь толчок и заставить Украину и Россию к мирным переговорам для окончания войны.

"Я считаю, что должно произойти очень сильное внешнее влияние, чтобы заставить их по крайней мере вести переговоры. У кого есть шанс на это в ближайший период? Это только президент Трамп, если его изберут", — сказал Сиярто.

По словам венгерского министра иностранных дел, это может быть "шанс для мира" в Украине.

"Мы видим шанс для мира, если победит президент Трамп. Мы видим шанс для хороших венгерско-американских отношений, если президент Трамп победит", – добавил Сиярто.

Напомним, что советники Трампа в июне обнародовали план окончания войны в Украине, предусматривающий отказ предоставлять Украине оружие, пока Киев не сядет за стол переговоров с Москвой. Кроме того, мирный план Трампа предполагает, что конфликт закончится остановкой военных действий на линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" Дональда Трампа об окончании войны в Украине. Кроме того, инициативу бывшего президента США оценили в Кремле, где указали свои условия окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия заявила о невозможности членства Украины в НАТО.



