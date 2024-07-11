Венгрия заявила, что у Украины есть "шанс на мир": от чего он зависит

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Slava Kot
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США станет "шансом на мир" для Украины. По словам Сиярто, Трамп может принудить Украину к переговорам.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото из открытых источников
В интервью информагентству Reuters глава МИД Венгрии Петер Сиярто рассказал, что возвращение Дональда Трампа, как президента США, может повлечь толчок и заставить Украину и Россию к мирным переговорам для окончания войны.
По словам венгерского министра иностранных дел, это может быть "шанс для мира" в Украине.
Напомним, что советники Трампа в июне обнародовали план окончания войны в Украине, предусматривающий отказ предоставлять Украине оружие, пока Киев не сядет за стол переговоров с Москвой. Кроме того, мирный план Трампа предполагает, что конфликт закончится остановкой военных действий на линии фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" Дональда Трампа об окончании войны в Украине. Кроме того, инициативу бывшего президента США оценили в Кремле, где указали свои условия окончания войны.
Также "Комментарии" писали, что Венгрия заявила о невозможности членства Украины в НАТО.
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