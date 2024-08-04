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Венгрия смягчила визовый режим для россиян и белорусов: появилась реакция Германии

Неприемлемо, чтобы страна ЕС разрешала россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно.

сегодня, 21:15
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Лиля Воробьева

Германия призвала к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией в ответ на решение Будапешта упростить визовый режим для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает T-online, ссылаясь на заявление министра внутренних дел земли Бранденбург Михаэля Штюбгена.

Венгрия смягчила визовый режим для россиян и белорусов: появилась реакция Германии

Улучшение визового режима для россиян в Венгрии (фото из открытых источников)в

Штюбген напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях, отметив, что другие страны, такие как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, также должны усилить контроль.

"Так же, как мы поступаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно", – заявил он.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также подчеркнула, что риск российского шпионажа и саботажа высок с началом войны России против Украины. Она подчеркнула важность усиления усилий по защите от этих угроз и призвала партнеров ЕС не создавать потенциальных лазейок для шпионов.

"Поэтому все партнеры ЕС должны активизировать свои усилия по защите от российского шпионажа и саботажа и не должны создавать потенциальных лазейок", – подчеркнула Фезер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что названы страны-союзники Украины , которые охотнее всего выдают визы россиянам. То, что безусловным лидером по выдаче гражданам РФ виз является Китай, не является неожиданностью. Но то, что среди стран, охотно выдающих россиянам визы, есть такие страны, как Италия, Испания, Франция, Греция – может удивить многих.

Отмечается, что больше всего запросов от россиян по оформлению бизнес-виз – 70% запросов – поступает именно в страны Евросоюза. Но если считать каждую страну в отдельности, то безусловным лидером является Китай. Уже потом идут запросы на получение французской и итальянской виз.
 



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