Ведущая FreeДом попросила главу ОВА перейти на русский, когда тот рассказывал об обстреле Кременчуга



















Ведущая, представляющая медиагруппу "Украина" Юлия Галушка во время эфира канала FreeДом, где показывали включение из города Кременчуг, именно там ракеты РФ разрушили торгово-развлекательный центр, где в то время были мирные люди, обратилась с просьбой к председателю Полтавской ОВА Дмитрию Лунину, говорить по-русски. Об этом информирует "Детектор медиа".

Ведущая FreeДом попросила голову ОВА перейти на русский (скриншот с видео)

Как только должностное лицо начало рассказывать о трагедии, Юлия Галушка остановила его и сказала, чтобы он рассказывал на русском языке, ведь канал "вещает на русском для всего мира". Глава администрации несколько растерялся, однако сразу перешел на русский. В кадре видно, что ему не просто подбирать русские словосочетания.

Комментируя ситуацию в эфире 27 июня, пресс-служба канала "Украина" отметила: "Просьба ведущей к спикеру перейти на русский язык обусловлена исключительно редакционной политикой проекта "FreeДом", чтобы свидетельство о преступлениях России больше было понятно миллионам зрителей со всего мира".

FreeДом позиционирует себя как вещатель на весь мир на русском языке – как альтернативный источник информации и противовес пропаганде России.

"Детектор медиа", анализировавший контент канала, отмечает, что этот информационный проект адресован русскоязычным гражданам Украины, ведь для иностранцев контексты, которые предлагает FreeДом, слишком специфичны.

Важно, что в этом году в правительстве выделили на работу FreeДом 165 миллионов гривен средств из бюджета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине проверят шесть телеканалов из-за показа документов по "вагнергейту". Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию анонсировал внеплановые проверки на шести украинских телеканалах. Это – "УКРАИНА", "5 канал", "ПРЯМОЙ", "УКРАИНА 24", "ЭСПРЕССО" и "4 канал". Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте регулятора.





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