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Ведущая FreeДом попросила главу ОВА перейти на русский, когда тот рассказывал об обстреле Кременчуга

В 2022 году в правительстве выделили на работу FreeДом 165 миллионов гривен средств из бюджета

сегодня, 19:29
Автор:

Лиля Воробьева
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Ведущая, представляющая медиагруппу "Украина" Юлия Галушка во время эфира канала FreeДом, где показывали включение из города Кременчуг, именно там ракеты РФ разрушили торгово-развлекательный центр, где в то время были мирные люди, обратилась с просьбой к председателю Полтавской ОВА Дмитрию Лунину, говорить по-русски. Об этом информирует "Детектор медиа".

Ведущая FreeДом попросила главу ОВА перейти на русский, когда тот рассказывал об обстреле Кременчуга

Ведущая FreeДом попросила голову ОВА перейти на русский (скриншот с видео)

Как только должностное лицо начало рассказывать о трагедии, Юлия Галушка остановила его и сказала, чтобы он рассказывал на русском языке, ведь канал "вещает на русском для всего мира". Глава администрации несколько растерялся, однако сразу перешел на русский. В кадре видно, что ему не просто подбирать русские словосочетания.

Комментируя ситуацию в эфире 27 июня, пресс-служба канала "Украина" отметила: "Просьба ведущей к спикеру перейти на русский язык обусловлена исключительно редакционной политикой проекта "FreeДом", чтобы свидетельство о преступлениях России больше было понятно миллионам зрителей со всего мира".

FreeДом позиционирует себя как вещатель на весь мир на русском языке – как альтернативный источник информации и противовес пропаганде России.

"Детектор медиа", анализировавший контент канала, отмечает, что этот информационный проект адресован русскоязычным гражданам Украины, ведь для иностранцев контексты, которые предлагает FreeДом, слишком специфичны.

Важно, что в этом году в правительстве выделили на работу FreeДом 165 миллионов гривен средств из бюджета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине проверят шесть телеканалов из-за показа документов по "вагнергейту". Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию анонсировал внеплановые проверки на шести украинских телеканалах. Это – "УКРАИНА", "5 канал", "ПРЯМОЙ", "УКРАИНА 24", "ЭСПРЕССО" и "4 канал". Об этом идет речь в официальном сообщении на сайте регулятора.




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Источник: https://imi.org.ua/news/veducha-freedom-poprosyla-posadovtsya-perejty-na-rosijsku-koly-vin-komentuvav-tragediyu-u-i46424
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