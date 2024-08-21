Важный шаг или опасное шоу: СМИ узнали, как украинцы реагируют на Курскую операцию

Прорыв украинских Вооруженных сил в Курскую область стал доказательством того, что украинские военные все еще могут преуспевать в наступательных операциях, подняв боевой дух и солдат, и гражданских украинцев после тяжелого года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Операция в Курской области. Фото: из открытых источников

"Это был очень смелый и важный шаг... для поддержания морального духа в обществе", — приводит "Reuters" слова жительница Киевской области Ольги Павловской.

СМИ отмечает, украинская армия не достигала значительных успехов на своей собственной земле с конца 2022 года, и эти неудачи усиливали пессимизм населения относительно исхода войны: согласно опросу, опубликованному в прошлом месяце Киевским международным институтом социологии, 32% украинцев готовы пойти на территориальные уступки, чтобы положить конец войне, по сравнению с 10% год назад.

Однако в последние дни благодаря успехам в Курской области настроение улучшилось. Украинские солдаты, с которыми журналисты "Reuters" общались недалеко от российской границы на прошлой неделе, были настроены позитивно, когда возвращались с боевой миссии в России.

"Наступление, которое доминировало в украинских новостных сводках, представляет собой "победу, которой у нас не было уже давно. Это успех во многих отношениях — как на международном уровне, так и для нас самих — то, что мы перехватили инициативу", — сказал Роман Костенко, депутат и офицер Службы безопасности Украины, который принимал участие в операции.

Однако есть и те, кто гораздо менее воодушевлен тем, что Украина выделяет ценные ресурсы на Курскую область в то время, когда ее обширный восточный фронт находится под серьезным давлением российского натиска.

"То, что они сделали, — это шоу", — говорит ветеран войны Ярослав Мандель.

Он называет вторжение в Курск опасной операцией, которая может способствовать разрушению обороны на востоке.

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