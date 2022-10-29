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Важный член группы ПВК «Вагнер» мертв

Украинцы продолжают уничтожать российских оккупантов.

сегодня, 21:43
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Автор:

Slava Kot

Украинский специальный военный отряд "Хорт" сообщил, что его бойцы уничтожили подразделение группы "Вагнера". Среди двухсот вагнеровцев оказался заместитель начальника штаба. Об этом сообщает отряд на своей странице в Facebook.

Важный член группы ПВК «Вагнер» мертв

Украинский военный. Фото из открытых источников

Специальное подразделение "Хорт" не сообщает место стычки между украинцами и россиянами, а также не называет имя погибшего замначальника штаба РФ.

В Facebook "Хорт" утверждает, что украинские бойцы выполняли боевое задание и наткнулись на группу вагнеровцев. После боев украинские воины смогли затрофеить у заместителя начальника штаба автомат АК-12. Это современное российское оружие, взятое в оборонный комплекс РФ в 2018 году.

"Хорт" в сообщении поздравил собратьев, а также напомнил, что оккупантов в Украине ждет только смерть.

Сообщения подразделения "Хорт" и трофей украинских воинов можно просмотреть ниже:

Специальное украинское подразделение "Хорт" было создано после аннексии Крыма Российской Федерацией. Отряд в основном состоит из военных пограничников и полицейских.

ППК "Вагнер" — это частная военная группировка под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого друга Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин набирает в свои войска российских заключенных . За участие в войне в Украине россиянин обещает свободу.

Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, готовом принести в жертву 20 млн российских солдат для победы в войне против Украины. Об этом сообщает российский дипломат.



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Источник: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=148036304611876&set=a.140424662039707&type=3
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