Важный член группы ПВК «Вагнер» мертв

Украинский специальный военный отряд "Хорт" сообщил, что его бойцы уничтожили подразделение группы "Вагнера". Среди двухсот вагнеровцев оказался заместитель начальника штаба. Об этом сообщает отряд на своей странице в Facebook.

Украинский военный. Фото из открытых источников

Специальное подразделение "Хорт" не сообщает место стычки между украинцами и россиянами, а также не называет имя погибшего замначальника штаба РФ.

В Facebook "Хорт" утверждает, что украинские бойцы выполняли боевое задание и наткнулись на группу вагнеровцев. После боев украинские воины смогли затрофеить у заместителя начальника штаба автомат АК-12. Это современное российское оружие, взятое в оборонный комплекс РФ в 2018 году.

"Хорт" в сообщении поздравил собратьев, а также напомнил, что оккупантов в Украине ждет только смерть.

Сообщения подразделения "Хорт" и трофей украинских воинов можно просмотреть ниже:

Специальное украинское подразделение "Хорт" было создано после аннексии Крыма Российской Федерацией. Отряд в основном состоит из военных пограничников и полицейских.

ППК "Вагнер" — это частная военная группировка под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого друга Владимира Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин набирает в свои войска российских заключенных . За участие в войне в Украине россиянин обещает свободу.

Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, готовом принести в жертву 20 млн российских солдат для победы в войне против Украины. Об этом сообщает российский дипломат.

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