Важный член группы ПВК «Вагнер» мертв

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Slava Kot
Украинский специальный военный отряд "Хорт" сообщил, что его бойцы уничтожили подразделение группы "Вагнера". Среди двухсот вагнеровцев оказался заместитель начальника штаба. Об этом сообщает отряд на своей странице в Facebook.
Украинский военный. Фото из открытых источников
Специальное подразделение "Хорт" не сообщает место стычки между украинцами и россиянами, а также не называет имя погибшего замначальника штаба РФ.
В Facebook "Хорт" утверждает, что украинские бойцы выполняли боевое задание и наткнулись на группу вагнеровцев. После боев украинские воины смогли затрофеить у заместителя начальника штаба автомат АК-12. Это современное российское оружие, взятое в оборонный комплекс РФ в 2018 году.
"Хорт" в сообщении поздравил собратьев, а также напомнил, что оккупантов в Украине ждет только смерть.
Сообщения подразделения "Хорт" и трофей украинских воинов можно просмотреть ниже:
Специальное украинское подразделение "Хорт" было создано после аннексии Крыма Российской Федерацией. Отряд в основном состоит из военных пограничников и полицейских.
ППК "Вагнер" — это частная военная группировка под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого друга Владимира Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин набирает в свои войска российских заключенных . За участие в войне в Украине россиянин обещает свободу.
Также "Комментарии" писали о Владимире Путине, готовом принести в жертву 20 млн российских солдат для победы в войне против Украины. Об этом сообщает российский дипломат.
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