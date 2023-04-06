"Вагнеровцы" заканчиваются: Кого пришлет на фронт РФ дальше

Руководство "вагнеровцев" не жалеет живой силы и бросает своих военных в настоящую мясорубку. По словам представителя администрации Джо Байдена, в Вашингтоне знают, что ППК "Вагнер" понесет сокрушительные потери в районе Бахмута, где идут ожесточенные бои, пишут "Комментарии".



Кто сможет прийти на смену наемникам-узникам

Российское Минобороны стремится полностью вытеснить из публичного пространства основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявили в Генштабе ВСУ в конце февраля. Все из-за его конфликта с министром обороны Федерации Сергеем Шойгу. Пригожин жалуется, что "вагнеровцам" не поставляют боеприпасы в достаточном количестве. А его лично лишили доступа к высшему руководству государства. Более того, ликвидацию российского пропагандиста Максима Фомина, известного как Владлен Татарский, близкого к основателю ППК "Вагнер", эксперты называют личным "приветом" Пригожину.

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“Этот конфликт продолжается. Кто выйдет победителем? Скорее всего, Министерство обороны и Генштаб. Они резко ограничили поставки и боеприпасы для "вагнеровцев". Пригожин испытывает проблемы с набором личного состава. К тому же он не выполнил того обещания, которое давал: он говорил, что до сентября возьмет Бахмут. Он начал критиковать российскую регулярную армию, хотя сам не выполнил свои обещания", — заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины в интервью Вадим Скибицкий агентству украинским СМИ.

Следовательно, Россия планирует найти альтернативу ПИК "Вагнер". В Минобороны Великобритании считают, что Кремль хочет иметь дело с наемниками, которых легко контролировать. И это при том, что наемство в России является уголовным преступлением.

“Это происходит на фоне громкой вражды между Минобороны России и ПИК “Вагнер”. Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить его на ПИК, над которым оно будет иметь больший контроль. Россия, вероятно, считает, что НДП в Украине по-прежнему полезны, потому что они менее ограничены уровнем заработной платы и дееспособностью, которые препятствуют эффективности регулярной армии", — говорится в отчете военной разведки Великобритании.

В Британии также предполагают: российское руководство может считать, что масштабные потери наемников будет воспринимать население спокойнее, чем гибель военнослужащих регулярной армии. А только под Бахмутом ПИК "Вагнер" потеряла десятки тысяч человек. Однако федеральная статистика наемников не учитывает.

Кроме ППК "Вагнер", против Украины воюют члены частных компаний "Редут-Антитеррор", "Лига" и "Патриот". Последней лично занимается министр обороны России Шойгу. Новая частная военная компания появилась и в аннексированном Россией Крыму. Ответственным за нее был назначен глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов. Всего в России существует не менее десяти частных военных компаний. И если 10 лет назад их привлекали к боевым операциям в двух-трех странах, то после 2015 года географию значительно расширили.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что экссоветник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о двух важных переменах на фронте . Они касаются ситуации в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области.

Писали "Комментарии" также, что, по мнению эксперта, войны становятся "приватизированными", а украинский еще и "испытательной лабораторией".

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