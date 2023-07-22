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В Запорожской области уничтожен российский пропагандист, в Донецкой – ранен оператор Deutsche Welle

Россия заявила о попадании кассетных боеприпасов по группе пропагандистского росСМИ "РИА Новости", Deutsche Welle – по своей съемочной группе

сегодня, 18:57
Автор:
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Константин Куликов
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Сегодня в оккупированной части Запорожской области под артудар попала съемочная группа российских пропагандистов "РИА Новости", в результате чего один из пропагандистов — Ростислав Журавлев — погиб. Об этом сообщают "Комментарии". Остальные члены пропагандистского росСМИ получили ранения.

В Запорожской области уничтожен российский пропагандист, в Донецкой – ранен оператор Deutsche Welle

Ростислав Журавлев был нацболом

Согласно заявлениям оккупантов и российских властей, съемочная группа прибыла на линию фронта, чтобы снять сюжет о вреде применения кассетных боеприпасов. Во время съемок они попали под артудар именно кассетных боеприпасов.


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Сегодня же был ранен в оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко — съемочная группа DW попала под российский обстрел около 12:10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне, вблизи Дружковки Донецкой области, находящейся в 23 километрах от линии фронта.

В ходе атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали, передает DW. Шилко доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное. Поврежден автомобиль журналистов.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки, вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, прозвучало еще несколько взрывов, мы увидели, что есть раненые. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", — рассказал корреспондент DW Матиас Белінгер.

Тем временем, у Зеленского заявили, что в войне против Украины есть только два сценария.

Стало известно, в каком городе в Британии открыли улицу, названную в честь Зеленского.

А до конца года в Украине могут возобновить полеты. В качестве образца могут взять опыт Израиля, где, несмотря на ракетные обстрелы, аэропорт Тель-Авива принимает самолеты.



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