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В Запорожской области россияне уже неделю как проводят сборы и обучение по эвакуации

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне готовятся к бегству и усиливают репрессии на оккупированном Запорожье

сегодня, 15:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Захватчики на оккупированной части Запорожской области усиливают фильтрацию населения, а также принудительно пытаются провести выдачу российских паспортов. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В Запорожской области россияне уже неделю как проводят сборы и обучение по эвакуации

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Они массово проводят обыски в квартирах, домах. Сегодня утром они окружили центральную площадь Мелитополя, проверяют даже канализационные люки. Обычно они так делают, когда ожидают высокопоставленных чиновников", — сказал он.


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Вместе с тем Федоров добавил, что на сегодня принудительная паспортизация среди местных жителей набирает обороты.

"Буквально за последнюю неделю мы видим такую тенденцию — оккупанты организовали мобильные офисы своей миграционной службы, которые выезжают на дом оформлять рашистские паспорта. Мы понимаем, что речь не о демократии, не о доброй воле, а они принуждением пытаются всучить рашистские паспорта. Также мы видим, что сегодня невозможно в больницу обратиться, ни в какой оккупационный орган обратиться без рашистского паспорта", — добавил он.

В то же время, по словам мэра Мелитополя, оккупанты готовятся к эвакуации на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Они неделю как проводят сборы и обучение по эвакуации. Они делают рассылку в Telegram-каналах, как себя вести во время контрнаступления ВСУ. Вчера в одном из сел вокруг временно оккупированного Мелитополя они собирали актив, в который вошли коллаборанты-полицейские, коллаборанты-преподаватели, сотрудники медицинских учреждений, которые сотрудничают с россиянами, и с ними также в деталях проговаривали вопрос об эвакуации", — сказал он.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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