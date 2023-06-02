В Запорожской области рашисты обстреляли многоэтажку - погибли люди

Четыре мирных жителя ранены и двое погибли в Камышевахе, городке под Запорожьем, в результате террористического обстрела со стороны РФ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Результаты одного из обстрелов Запорожской области

"Враг атаковал многоэтажный дом в поселке, — сообщил чиновник. — Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение. К сожалению, от полученных травм погибли женщины 44 и 77 лет".

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"Враг ответит за каждую отобранную украинскую жизнь и сломанные судьбы!", — отмечает Юрий Малашко.

Камышеваха — поселок городского типа, административный центр Камышевской поселковой общины Запорожского района Запорожской области. Население, по состоянию на 2018 год, составляло 5308 человек.

Тем временем, враг начал срочно вывозить свое оборудование из морского порта Бердянска.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил информацию, что российские захватчики после сегодняшней "бавовны" немедленно покидают порт Бердянска. Как передает портал "Комментарии", в эфире общенационального телемарафона он рассказал, что заходившие в порт корабли, чтобы загрузиться похищенным украинским зерном и оборудованием, покидают город.



У Зеленского отреагировали на заявления Орбана о контрнаступлении ВСУ.

А в США прокомментировали возможные мирные переговоры, инициированные КНР и Бразилией. Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками по достижению консенсуса вокруг ключевых элементов "справедливого и крепкого мира", чтобы положить конец войне с Россией, заявил в пятницу, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом отношений в здании ратуши Хельсинки.



