В Запорожской области погиб коллаборант: известные подробности (ВИДЕО)

24 августа в Запорожской области был взорван автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушка. Он погиб на месте. Об этом пишут российские Известия и RT .

Машину Ивана Сушка взорвали (фото из открытых источников)

В сети уже появились первые подробности и видео с места инцидента. СМИ РФ показали видео с камеры наблюдения, куда попал момент подрыва машины Ивана Сушка.

В сообщениях говорится, что на тот момент, когда был взорван автомобиль, гауляйтер был вместе с приемной дочерью. Она выжила.

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