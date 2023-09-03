В Запорожье взорвалось кафе, где были российские офицеры: что известно

Во временно оккупированном селе Конские Роздоры в Пологовском районе на Запорожье прогремели взрывы в заведении, куда приходили обедать российские офицеры. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Взорвалось кафе в Запорожской области (иллюстративное фото из открытых источников)

В своем сообщении мэр рассказал, что местный предприниматель решил вести сразу двойной бизнес. В одном зале обустроил кафе, где русские офицеры питались, а в хозяйственных помещениях разрешил россиянам хранить боеприпасы.

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“Детонировало более полутора часов. Пламя перекинулось на два КамАЗа рашистов и технику коллаборантов”, — говорится в сообщении мэра.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине ликвидировали топ-морпиха россиян. Из Украины не вернулся в живых начальник штаба заместитель командира батальона материального обеспечения 810-й бригады морской пехоты РФ Юрий Павлов. Гибель элитного оккупанта подтвердил так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев рассказал, что Юрия Павлова пытались спасти, но тот скончался в госпитале от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевых заданий на Запорожском направлении.

Развожаев написал, что Павлов уроженец села Новоивановцы (Луганская область). В 2009 году, в аннексию Россией Крыма, приехал туда служить в 810-й бригаде морской пехоты. В 2022 году оккупант получил важный пост – начальника штаба – заместителя командира батальона материального обеспечения. Вот только долго занимать важную должность не смог.

Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам.

