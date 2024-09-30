В Запорожье раскрыли, куда именно россияне пытаются попасть КАБами

На прошлой неделе российские войска несколько дней подряд совершали атаки на Запорожье. После двух дней относительного затишья в ночь с 28 на 29 сентября город вновь попал под удары управляемыми авиабомбами (КАБ). Как отметил в эфире 24 канала депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, обстрелы на линии разграничения в Запорожской области стали регулярными.

Запорожье

"По линии разграничения обстрелы постоянно, каждый день проводятся. Обстреливают и артиллерией, и РСЗО, и КАБами. В общей сложности до 400 обстрелов в день – это уже стабильная ситуация. Поэтому такая проблема", – сказал депутат.

По его словам, российские оккупанты активно используют управляемые авиабомбы, нанося удары по гражданской инфраструктуре и предприятиям Запорожья.

Депутат подчеркнул, что основная проблема с КАБами состоит в том, что они запускаются с расстояния 80–100 километров от города, что делает их труднодоступными для перехвата. В то же время они обладают низкой точностью, что приводит к частым попаданиям в жилые дома и другие гражданские объекты, подчеркнул Лышенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в течение прошлой недели российские террористы применили для ударов по Запорожью десятки КАБов, чего не было с начала войны. После такого террора, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление Александр Коваленко, возникли версии о том, что оккупанты готовят наступление на этот город. При этом эксперт считает, что удары по Запорожью не являются подготовкой к наступлению на город. По его словам, если бы россияне формировали условия для наступления, то били бы они не по жилым кварталам, а по военным объектам, линиям обороны и рубежам.



