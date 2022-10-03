В Западном военном округе РФ сменили командующего: что о нем известно

После провалов российской армии, в частности, в Лимане, в Западном военном округе РФ сменили руководство. Генерал-майор Роман Бердников был назначен новым командующим. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на российское РБК. Генерал-майор Роман Бердников (фото из открытых источников) Бердников ранее руководил общевойсковым объединением Восточного военного округа, а затем был командующим группировкой русских войск в Сирии. К слову, Роман Бердников в 1991 году окончил Киевское суворовское военное училище.

Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой русских войск в Сирии. Отправленный в отставку генерал-полковник Александр Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года. Он также, как и Бердников, командовал войсками в Сирии. Журавлева уволили с работы после того, как ВСУ деоккупировали Лиман Донецкой области, ранее захваченный РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина серьезные проблемы с мобилизацией, большинство мужчин не пригодны для службы в армии. Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Такое решение президента России повергло шок в общество в стране. Мужчины начали массово бежать за границу от повесток, а оставшиеся преимущественно не пригодны для взятия на военную службу. Недавно российский губернатор Хабаровского края Михаил Дигтярев объявил об увольнении местного комиссара, ведь половина из призывников оказалась непригодной для службы. Хотя Дегтярев подчеркнул, что увольнение главы комиссариата Хабаровского края не снизит темпы мобилизации.

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