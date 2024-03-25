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В законопроекте о мобилизации заложили норму, которая может уничтожить генофонд нации. О чем речь

В законопроекте о мобилизации есть нормы, способные уничтожить генофонд нации. Об этом в комментарии Новости.LIVE заявил нардеп Дмитрий Разумков

сегодня, 19:48
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил народный депутат Дмитрий Разумков, в правительственном законопроекте о мобилизации есть нормы, которые позволят отправить на фронт людей, начиная с 18 лет.

В законопроекте о мобилизации заложили норму, которая может уничтожить генофонд нации. О чем речь

Мобилизация в Украине

Народный депутат рассказал, что в одной из норм законопроекта указано, что молодые люди, проходящие базовую военную подготовку, получают военно-учетную специальность. После этого их ставят на военный учет.

Такие действия, подчеркнул Разумков, приведут к тому, что сотрудники ТЦК смогут мобилизовать в ряды армии молодых людей, которым исполнилось 19 лет.

Народный депутат считает, что принятие этой нормы напрямую угрожает уничтожением генофонда государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о таких же рисках рассказывал и адвокат Роман Симутин. По его словам, в законопроекте о мобилизации указано, что молодые люди с 18 до 25 лет должны пройти обязательную базовую военную подготовку. При этом они сами могут выбирать год прохождения такой подготовки, пока им не исполнится 24 года.

На первый взгляд, отмечает адвокат, все выглядит нормально и неустрашающе. Однако, добавляет он, следует обратить внимание на то, что в законопроекте указано – на военный учет ставят мужчин, прошедших базовую военную подготовку. То есть, по его словам, следует, что мужчины в возрасте 18-24 года, которые пройдут эту самую военную подготовку, которая должна быть обязательной, автоматически признаются военнообязанными. В результате, подчеркнул Симутин, они могут быть мобилизованы на фронт.

При этом известно, что западные партнеры Украины, в первую очередь из США, считают, что на фронт должны быть отправлены молодые люди, чтобы защитить себя и свое государство.





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Источник: https://t.me/novynylive/99000
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