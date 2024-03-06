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В законопроекте о мобилизации пенсионеров обяжут становиться на учет в ТЦК: детали

Некоторые группы пенсионеров могут быть обязаны встать на военный учет в ТЦК из-за поправки в законопроект о мобилизации в Украине.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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В новом законопроекте о мобилизации группа народных депутатов внесла поправку, которая обяжет пенсионеров силовых и таможенных структур в возрасте до 60 лет стать на военный учет в ТЦК по своему месту жительства.

В законопроекте о мобилизации пенсионеров обяжут становиться на учет в ТЦК: детали

Некоторые группы пенсионеров могут быть обязаны встать на военный учет. Фото из открытых источников

Как отмечает издание "Судебно-юридическая газета", Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности начал анализ более четырех тысяч поправок к законопроекту о мобилизации. Поправки оформляют в сравнительную таблицу, публикуемую рядом депутатов.

Группа народных депутатов, в которую вошли Давид Арахамия, Соломия Бобровская, Александра Устинова и другие депутаты, в поправке 4047 предлагают добавить в законопроект нормы, которые обяжут некоторые группы пенсионеров встать на военный учет. Это касается ранее работавших в силовых и таможенных структурах мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе тех, кто находится на пенсии.

В эту группу входят бывшие полицейские, работники МВД, Нацполиции, БЭБ, ГБР, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудники Службы судебной охраны и подразделений гражданской защиты.

В случае принятия поправки 4047 в новом законопроекте о мобилизации, эти лица должны стать на военный учет в ТЦК по своему месту жительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ТЦК объяснили для чего нужен новый законопроект и указали, провалилась ли мобилизация в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какие причины останавливают мужчин перед мобилизацией в Украине.



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Источник: https://sud.ua/uk/news/publication/294312-otsrochku-predlagaetsya-ostavit-tolko-tem-roditelyam-kotorye-poluchili-reshenie-suda-o-samostoyatelnom-vospitanii-rebenka-do-24-fevralya-2022-goda-popravki-k-zakonoproektu-o-mobilizatsii
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