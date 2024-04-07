Украинские военные ищут снаряды в болотах и минных полях: что известно WSJ

Дефицит снарядов в ВСУ столь велик, что поиск оставленных российских боеприпасов на болотах и минных полях – это важный источник поставок для определенных военных подразделений.

Макс Полюхович (фото с The Wall street Journal)

Как информирует The Wall street Journal , боец Макс Полюхович, разыскивающий неиспользованные боеприпасы для своего подразделения, которые россияне оставили во время отступления. Это важный источник пополнения боеприпасов для воюющих на рубежах восточного фронта бригад. Часть находок солдата может сразу использоваться украинской артиллерией; остальную часть перерабатывают в боеприпасы для ударных беспилотников.

Как рассказал Полюхович, он предоставил по меньшей мере 14 000 снарядов артиллеристам бригад на востоке Украины, а также 4 000 боеприпасов для беспилотников, которые бросают их на российских захватчиков, их транспортные средства.

Солдат имеет прозвище "Безумный Макс", он проводит свои поиски на территории, которые Москва взяла под оккупацию в начале войны. Только в болотах у Изюма, это северо-восток Харьковской области, он разыскал 2500 пригодных для использования снарядов, которые россияне выбросили в воду перед отступлением в сентябре 2022 года.

Как рассказал Полюхович, вода не нанесла вреда снарядам. Однако когда он видит на снаряде хоть маленькое повреждение, то не берет его, потому что вмятина может изменить траекторию снаряда и поставить артиллерийские команды под случаи угрозы случайного поражения собственных войск.

Военные 92-й десантно-штурмовой бригады, которая имеет позиции недалеко от села Андреевка на восточных рубежах страны, говорят, что дефицит артиллерийских снарядов очень критичен. В случае, когда беспилотники обнаруживают российские цели, артиллерия бригады не всегда может их обстрелять.

Офицеры сообщили, что Полюхович предоставил им более 8 тысяч снарядов, но этого не хватает

Еще одно обстоятельство, солдат разыскивает как правило снаряды калибра 152 мм , которые используют артиллерийские орудия советских времен Однако западная артиллерия стреляет 155-миллиметровыми снарядами, а снабжение их из-за границы сократилось.

"Проблема в том, что у нас втрое больше снарядов 155-го калибра, чем 152-го", — рассказал один из защитников, заметив, что 155-миллиметровые снаряды были точнее.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в летнее наступление России смогут ли россияне прорвать фронт и дойти до Киева