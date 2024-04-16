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В ВСУ забили тревогу: требуют срочно изменить подход к мобилизации

Офицер ВСУ призвал власть сконцентрироваться вокруг помощи армии

сегодня, 21:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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Политические и экономические элиты должны приложить максимум усилий для помощи украинской армии, иначе вторая половина 2024 года может быть непредсказуемой, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, лейтенант ВСУ Николай Мельник.

В ВСУ забили тревогу: требуют срочно изменить подход к мобилизации

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"На сегодняшний день следует признать простой факт. Все реформы в ТЦК вместе с эпопеей с принятием закона о мобилизации привели только к саботажу мобилизации. Убегать от мобилизации стало модно. Хитрые активисты из Одессы, Львова, Киева и других прекрасных городов создали каналы для уклонистов и переправки в Польшу и Молдову. Единая информационная политика государства сосредоточена на самопиаре и критике плохих союзников, вместо усиления мобилизационной пропаганды. Местные элиты не ощущают внимания (ни пряника, ни палки) со стороны власти. Как результат, экономические элиты сосредоточены на самосохранении, политические – на перераспределении власти, население дезориентировано, а армия варится в собственном кровавом соке", – подчеркнул офицер ВСУ.

Николай Мельник подчеркнул, что если сейчас не сконцентрировать все усилия вокруг поддержки армии, а саму службу не сделать престижной, то вторая половина 2024 года будет непредсказуемой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц не видит смысла в возобновлении диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, пока идет война в Украине, а российские войска находятся на украинской территории. Шольц заявил, что контакт с Кремлем станет возможен, когда Россия поймет, что мира под диктовку не будет, а Путин осознает, что ему нужно прекратить свою кампанию и вывести войска из Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России готовится к крупномасштабному наступлению в четырех украинских областях. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных официальных лиц. По информации издания, российское большое наступление может начаться в конце весны или летом и может предусматривать нападение на областной центр. РФ планирует захватить больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gTcuD76yHYbuvoYehiePahqFHLuaPRJ7s9tdZ6hqe6fTSHAEAmxkwLX4AEWjiihHl&id=100000878673787
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