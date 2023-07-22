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В ВСУ уже знают цель размещения "вагнеровцев" в Беларуси

Генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что вагнеровцев перебросили в Беларусь для психологического давления

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мероприятия по размещению наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси происходят с целью психологического давления на население. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в Telegram сделал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В ВСУ уже знают цель размещения "вагнеровцев" в Беларуси

Сергей Наев. Фото: t.me/KOS_ZSU

Командующий отметил, что такая тактика врага не сработает, потому что украинские защитники знают, чем заниматься, что не дать врагу ни малейшего шанса на провокации, которые тот может планировать, задействовав диверсионные силы. На Киевском направлении в Чернобыльской зоне противнику точно нечего делать.


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Также Сергей Наев добавил, что украинские военные, с целью предупреждения действий врага, за последнюю неделю: разрушили пять участков дорог, которые вели к государственной границе с Беларусью; образовали более 60 лесных завалов, которые заминированы; заложили более 2,5 тысячи противотанковых мин.

"Наши ребята очень мотивированы и натренированы. Мы все делаем для того, чтобы население Украины верило в наши Вооруженные Силы", — добавил Сергей Наев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Беларусь прибыла уже 9-я колонна ЧВК "Вагнер", наемники которой перемещаются туда после договорняка между Пригожиным и Путиным по итогам июньского мятежа вагнеровцев. Об этом сообщает телеграмм-канал Беларускі Гаюн. Сам Пригожин выступил перед своими наемниками в Беларуси. Рассказывал о позоре, который регулярная армия РФ переживает на фронте в Украине, заявил о нежелании участвовать в этом, анонсировал отлет части вагнеровцев в Африку, а также перенаправление части на обучение белорусской армии. В свою очередь, ВСУ укрепляют украино-белорусскую границу, готовясь к возможным провокациям вагнеровцев. Что можно на данный момент, спустя почти месяц после бунта, сказать о ситуации с пригожинской ЧВК? Кому и какие риски сейчас несут вагнеровцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/KOS_ZSU/2169
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