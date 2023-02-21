В ВСУ успокоили украинцев накануне 24 февраля: на что точно не решится враг

С приближением годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину все больше разговоров и домыслов о том, на что же может пойти Россия. Большинство военных экспертов отбрасывают сценарий нового вторжения российских войск с разных направлений, но допускают массированный ракетный удар в несколько волн. В то же время в Воздушных силах ВСУ уверяют, что массированной атаки сотнями самолетов российскими войсками на годовщину вторжения точно не будет. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ВСУ. Фото из открытых источников

В ВСУ подчеркнули, что повторения 24 февраля 2022 года быть не может. Это хорошо понимают в Москве, осознавая, что просто так "прогуляться" по воздушному пространству Украины уж точно не получится.

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"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", — отметил Игнат.

По его словам, 40 российских аэродромов расположены на разном расстоянии от границы с Украиной, а та группировка авиации противника, которая находилась на аэродромах в начале полномасштабного вторжения, примерно в том же количестве остается, а утраченную авиацию дополняют.

Юрий Игнат отметил, что украинская ПВО сегодня усилена современными западными комплексами, которые не позволят врагу реализовать самые кошмарные планы, как бы путинскому режиму этого не хотелось.

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