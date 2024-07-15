В ВСУ упрекнули «Пташку» за 59-ю бригаду и посоветовали идти писать заявления в кабинеты

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Ткачик Олеся
Офицер бригады Сергей Цехоцкий упрекнул парамедика Екатерины Полищук "Пташку" за то, что она публично обратилась к президенту с призывом проверить, что происходит в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. В комментарии Liga . net он отметил, что существует большое количество непубличных способов, как можно донести информацию.
Екатерина "Пташка" Полищук
При этом он добавил, что "Пташка" не служит в бригаде, а закреплена только за одним из подразделений в качестве волонтера. Именно поэтому, подчеркнул офицер, чтобы выдвигать такие обвинения, необходимо иметь доступ к информации, в частности, с оперативными данными и допуском к гостайне.
Кроме того, Цехоцкий подчеркнул, что невозможно разглашать точное количество потерь подразделения, ведь интенсивность боев у бригады в последние месяцы увеличилась более чем в три раза.
Также военный подчеркнул, что Покровское направление является наиболее горячим, поэтому штурмы там могут продолжаться круглосуточно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-й отдельной мотопехотной бригады по факту преступных приказов.
При этом информацию от "Пташки" подтвердили родные военных, опубликовавшие по этому поводу открытое обращение к руководству страны.
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