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В ВСУ упрекнули «Пташку» за 59-ю бригаду и посоветовали идти писать заявления в кабинеты

Покровское направление, где воюет бригада, самое горячее, там штурмы идут круглосуточно

сегодня, 19:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Офицер бригады Сергей Цехоцкий упрекнул парамедика Екатерины Полищук "Пташку" за то, что она публично обратилась к президенту с призывом проверить, что происходит в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка. В комментарии Liga . net он отметил, что существует большое количество непубличных способов, как можно донести информацию.

В ВСУ упрекнули «Пташку» за 59-ю бригаду и посоветовали идти писать заявления в кабинеты

Екатерина "Пташка" Полищук

"Если к эффективности командования есть вопросы – есть много непубличных способов организовать проверку. Есть горячие линии, есть прямые кабинеты, куда можно зайти и написать письменное обращение. Но публичные сообщения – неуместны", — подчеркнул Цехоцкий.

При этом он добавил, что "Пташка" не служит в бригаде, а закреплена только за одним из подразделений в качестве волонтера. Именно поэтому, подчеркнул офицер, чтобы выдвигать такие обвинения, необходимо иметь доступ к информации, в частности, с оперативными данными и допуском к гостайне.

Кроме того, Цехоцкий подчеркнул, что невозможно разглашать точное количество потерь подразделения, ведь интенсивность боев у бригады в последние месяцы увеличилась более чем в три раза.

"Только за июнь месяц подразделения бригады ликвидировали 2969 окупантов. У нас, к сожалению, также есть потери, но они несопоставимо меньше", — утверждает Цехоцкий.

Также военный подчеркнул, что Покровское направление является наиболее горячим, поэтому штурмы там могут продолжаться круглосуточно.

"При этом сейчас россияне наступают абсолютно по всей линии фронта одновременно. Раньше такого не было. Но ситуация остается контролируемой", — подытожил офицер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-й отдельной мотопехотной бригады по факту преступных приказов.

При этом информацию от "Пташки" подтвердили родные военных, опубликовавшие по этому поводу открытое обращение к руководству страны.




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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/perevirku-59-bryhady-pryznachyly-pislia-dopysu-ptashky-ale-vona-ne-sluzhyla-tam-syly-oborony
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