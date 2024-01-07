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В ВСУ указали на количество уничтоженных ракет "Кинжал": Путин называл их "несбиваемие"

В Воздушных силах Украины рассказали, сколько удалось сбить российских ракет "Кинжал" с начала полномасштабного вторжения.

сегодня, 13:33
Автор:
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Slava Kot
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С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по территории Украины 63 ракеты "Кинжал". Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько Украине удалось сбить этих ракет.

В ВСУ указали на количество уничтоженных ракет "Кинжал": Путин называл их "несбиваемие"

Ракета "Кинжал" прикреплена к самолету. Фото из открытых источников

Во время эфира телемарафона Юрий Игнат заявил, что украинские военные сбили около 40% российских ракет "Кинжал".

"С начала полномасштабного вторжения имеем 63 запущенных "Кинжала". Эта информация официальная. 25 — уничтожены, начиная с 4 мая 2023 года", — рассказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, Украина начала сбивать российские аэробалистические ракеты "Кинжал" только тогда, когда получила системы Patriоt.

Также Юрий Игнат прокомментировал видео, зафиксировавшее падение ракеты в реку Днепр во время одной из массовых ракетных атак РФ. По словам спикера ВС, сейчас эта ракета не идентифицирована, как "Кинжал".

"Там могло упасть что угодно. Поэтому можно будет сказать, что это за тип, когда его увидим", — объяснил Юрий Игнат.

Напомним, что Владимир Путин называл ракеты "Кинжал" российским "супероружием", которое не смогут сбить никакие системы ПВО.

"Кинжал" – это аэробалистическая ракета РФ, которая способна нести ядерный заряд. На вооружении в России она появилась в 2017 году, а о первых испытаниях с видеофайлами Путин объявил в 2018 году. По характеристикам эта 4-тонная ракета способна развивать скорость около 2 тыс. км/ч. Запуск ракет "Кинжал" производится с МиГ-31.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Россия производит массовые ракетные удары по Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Воздушных силах назвали, когда в Украину прибудут первые истребители F-16.



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