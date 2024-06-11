В ВСУ сообщили о ситуации в Сумской области: стоит ли ждать наступления оккупантов

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Ткачик Олеся
По информации спикера Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника, ситуация в Сумской области полностью контролируемая, а Силы обороны выполняют свои задачи по удержанию линии государственной границы. По его словам, военные не дают российским террористам проникать в глубь украинской территории.
Сумская область
При этом Мысник сообщил, что сейчас российские захватчики активно используют ДРГ, с помощью которых они пытаются прощупать линию обороны ВСУ.
Кроме того, спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" подчеркнул, что ситуация с кадыровцами в Сумской области на самом деле была информационной пропагандистской операцией. Он напомнил, что еще неделю назад политики в РФ сообщили, что на Сумское направление отправляются войска Кадырова. Хотя, как подчеркнул Мысник, кадыровцы там находились и зимой, и весной.
При этом он добавил, что оккупанты не зря выбрали Рыжевку для проведения своей информационной провокации. По его словам, дело в том, что этот населенный пункт является "серой зоной" из-за своих особенностей расположения.
Мысник сообщил, что российские оккупанты действительно накапливают технику на границе с Сумской областью. Однако ее еще недостаточно, чтобы она могла нести какую-то существенную угрозу. Кроме того, российские захватчики ведут единичные обстрелы из вертолетов и самолетов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные эксперты прогнозируют , что в ближайшее время оккупанты пойдут в наступление в Сумской и Харьковской областях.
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