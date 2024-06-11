В ВСУ сообщили о ситуации в Сумской области: стоит ли ждать наступления оккупантов

По информации спикера Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадима Мысника, ситуация в Сумской области полностью контролируемая, а Силы обороны выполняют свои задачи по удержанию линии государственной границы. По его словам, военные не дают российским террористам проникать в глубь украинской территории.

Сумская область

При этом Мысник сообщил, что сейчас российские захватчики активно используют ДРГ, с помощью которых они пытаются прощупать линию обороны ВСУ.

Кроме того, спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" подчеркнул, что ситуация с кадыровцами в Сумской области на самом деле была информационной пропагандистской операцией. Он напомнил, что еще неделю назад политики в РФ сообщили, что на Сумское направление отправляются войска Кадырова. Хотя, как подчеркнул Мысник, кадыровцы там находились и зимой, и весной.

"Все они находились в Белгородской области – занимались прикрытием государственной границы. Также они используются как заградительные отряды русской армии",

— подчеркнул военный и добавил, что именно поэтому эти войска совсем не готовы к штурмовым действиям.

При этом он добавил, что оккупанты не зря выбрали Рыжевку для проведения своей информационной провокации. По его словам, дело в том, что этот населенный пункт является "серой зоной" из-за своих особенностей расположения.

"За заборами части жителей села – уже территория российского поселка Теткино. Населённые пункты находятся на самой границе, поэтому с наличием гражданского населения полноценное ведение огня невозможно. Кроме того, река Сейм и леса рядом – это благоприятные условия для враждебных ДРГ"

, – подчеркнул военный.

Мысник сообщил, что российские оккупанты действительно накапливают технику на границе с Сумской областью. Однако ее еще недостаточно, чтобы она могла нести какую-то существенную угрозу. Кроме того, российские захватчики ведут единичные обстрелы из вертолетов и самолетов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные эксперты прогнозируют , что в ближайшее время оккупанты пойдут в наступление в Сумской и Харьковской областях.



