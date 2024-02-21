В ВСУ сообщили, действительно ли в Авдеевке в плен попали сотни военных

Как сообщил Дмитрий Лыховий, данные о том, сколько украинских военных попало в плен при выходе из Авдеевки, еще уточняются, однако точно речь не идет "о сотнях", как пишут западные журналисты.

Дмитрий Лыховий

При этом Лыховий обвинил New York Times в распространении российских нарративов.

"Те источники, на которые они ссылаются, абсолютно несостоятельны, потому что нет таких людей, и это не фактаж",

– подчеркнул военный.

По его словам, Россия активно распространяет фейки с помощью своих пропагандистов, рассказывающих о сотнях и тысячах пленных, а западные журналисты их подхватывают, несмотря на то, что информация из РФ не имеет подтверждения.

Напомним, The New York Times сообщило со ссылкой на неназванных западных чиновников, что якобы во время выхода из Авдеевки в плен к россиянам могли попасть сотни украинских военных.

В материале говорится, что точное количество пленников можно будет знать только после того, как Украина укрепит новые оборонные линии за пределами города.

"Но два солдата, знающих об отступлении Украины, подсчитали, что от 850 до 1000 солдат, похоже, попали в плен или считаются пропавшими без вести. Западные официальные лица заявили, что эти цифры кажутся точными",

– говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что политолог Виталий Бала раскритиковал успешное отступление украинских военных из Авдеевки. По его словам, речи об успехе не может идти, поскольку во время выхода из города вроде бы было много убитых, раненых и попавших в плен. Политолог назвал "редкими говнюками" тех, кто заявляет об успешном выходе из Авдеевки.