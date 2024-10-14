В ВСУ сказали, через какое время начнется война, если сейчас Украина согласится на мир с РФ

Если война против России закончится на сегодняшней полосе фронта, конфликт возобновится снова. Такое мнение высказал командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач в интервью ТСН.

Война в Украине

В частности, военный отметил, что в качестве командира может согласиться на определенные компромиссы, но предостерег, что война с Россией неизбежно начнется снова, если боевые действия прекратятся на текущей линии разграничения.

"В масштабах страны... я смогу принять определенные условия. Но все равно должны понимать, что это будет определенный промежуток времени, и к войне с Россией мы все равно вернемся. Это год будет, два, может быть три, но мы все равно вернемся к войне с Россией. Не будет такого (что война закончится) 200%. Я уверен, что они передохнут, научат войска, научат младших командиров, сержантов, клеветающих техник, снарядов, и будет новый виток", — сказал Павел Розлач.

Он также подчеркнул, что верит в победу Украины, однако отметил, что скорого завершения войны ждать не стоит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в последнее время появилось много информации о том, что якобы Украина может согласиться на мир с Россией и даже отдать ей временно оккупированные территории, которые будут возвращаться исключительно дипломатическим путем.

Как говорят военные, сейчас Украина очутилась перед важным выбором, продолжать войну или согласиться на мир. При этом они убеждены, что настоящего мира не будет и при таких условиях Украина перестанет существовать, как государство. Они отмечают, что руководство государства должно понять, что, несмотря на разные политические взгляды, сейчас мы в одной лодке и выбрасываем за борт тех, кто имеет другие от капитана взгляды на угол наклона паруса – это путь к поражению.



