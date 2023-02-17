В ВСУ сделали заявление об угрозе нового ракетного удара

Страна-агрессор продолжает использовать тактику нанесения массированных ракетных ударом. Поэтому граждане Украины должны быть постоянно готовыми к таким атакам. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире ДнепрTV.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

"Во-первых, наготове нужно быть постоянно. Объективная обстановка свидетельствует о том, что враг наращивает свои усилия и имеет потенциал даже прямо сейчас совершить ракетный удар", — заявила Гуменюк.

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Она рассказала, в Черном море находится ракетная группировка в количестве 11 кораблей, среди которых три надводных ракетоносителя, они могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр".

Наталья Гуменюк отметила, даже на том расстоянии, на котором корабли расположились от берега, угроза сохраняется достаточно высокой.

"Они (Ред. – корабли) скрывают себя, чтобы не быть пораженными. Но могут оттуда нанести удар. Ударная сила и дальность ракеты "Калибр" — 2 500 км, так что это вся территория Украины", — объяснила Гуменюк.

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Также издание "Комментарии" сообщало — за неделю до годовщины российского полномасштабного вторжения в Украину продолжают раздаваться всяческие прогнозы касательно того, что устроит агрессор к 24 февраля. Массированная нападение а-ля 24 февраля 2022-2 выглядит маловероятным, но пугалки будут, в том числе во время обращения Путина к Федеральному собранию, намеченному на 21 февраля. Чего, скорее всего, ожидать от РФ в течение недели и непосредственно в дату начала открытой, хоть и необъявленной, войны? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



