В ВСУ рассказали, упадет ли Авдеевка, если оккупанты захватят «дорогу жизни»

Украинское командование предусмотрело запасные пути поставок в Авдеевку, если враг перережет основную логистическую артерию, которую называют "дорогой жизни", рассказал Дмитрий Лыховий.

Авдеевка

По его словам, сейчас ситуация в Авдеевке – динамичная и меняется буквально каждый час. При этом он подчеркнул, что в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои.

"Враг понемногу включает некоторые бронегруппы в Авдеевке – и на севере, и на юге, а в некоторые дни он работает малыми штурмовыми группами",

– добавил он.

При этом Лыховий подчеркнул, что на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава.

Вместе с тем Лыховий добавил, что Силы обороны придерживаются концепции, чтобы защищать населенные пункты, но "не держим груды камней". По его словам, главное — сохранить жизнь бойцы и отвести их на другой рубеж, действовать гибко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне активизировали наступление на Авдеевку и вот уже несколько месяцев пытаются ее захватить. Вроде бы российский диктатор Владимир Путин поручил взять город до 1 марта. Говорят, что он хочет записать предвыборный ролик из подвала коксохима.

Вместе с тем, "Комментарии" сообщали, что, по мнению эксперта, Авдеевка может стать первой жертвой "снарядного голода", поскольку Силам обороны катастрофически не хватает боеприпасов. Также эксперты рассказывали, что оккупанты почти вплотную подошли к "дороге жизни". По их мнению, если россияне ее захватят, в Силу обороны будут отведены на заранее подготовленные позиции, которые находятся в 20 км от города.