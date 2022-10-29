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В ВСУ рассказали, собираются ли усиливать темпы мобилизации

Потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в ближайшее время не будет

сегодня, 11:27
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине мобилизации идет планомерно и проблем с нехваткой людей в армии на сегодняшний день нет. Следовательно, нет и оснований увеличивать темпы мобилизации. Эта ситуации на сегодня, а как будут обстоять дела завтра – покажет время и обстановка на фронте. Как передает издание "Комментарии", об этом порталу "Liga.net" рассказал начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. 

В ВСУ рассказали, собираются ли усиливать темпы мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Начальник управления отметил, что, как и в первые месяцы войны, у каждой области есть свой план по мобилизации. С учетом того, что враг существенно усилил количество своего войска в Украине, ВСУ также будут реагировать увеличением кадров. Но на данный момент мобилизация в Украине уже идет с учетом увеличения количества живой силы противника. Увеличивать темпы пока надобности нет.

По мнению Романа Горбача, потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в ближайшее время не будет.

Что касается добровольцев в украинской армии, то их количество существенно снизилось, однако они все равно есть.

"Статистика о количестве добровольцев не ведется, но могу точно сказать, что некоторым из них отказывают. Кто-то не подходит по состоянию здоровья, кто – то по законодательству не подлежит призыву — например, это юноши до 27 лет, которые ранее не проходили службу", — сказал Горбач.

Он пояснил, что в Украине сейчас мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу". Сейчас дефицита среди специальностей нет. По его словам, тех, кто не проходили службу, но были мобилизованы, отправляют в учебные центры первоначальной подготовки. Там они проходят месяц подготовки. В России подготовка идет от силы 10 дней, никто особо этим не занимается. Тактика простая – призвали, отправили в Украину – вернули домой в полиэтиленовом пакете.

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Источник: https://www.liga.net/ua/society/articles/budet-li-usilivatsya-mobilizatsiya-i-kakie-spetsialisty-seychas-nujny-armii
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