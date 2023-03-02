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В ВСУ рассказали, сколько еще может продолжаться война с Россией

Генерал Виктор Назаров заявил, что война России против Украины может продолжаться еще не менее года

сегодня, 19:29
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Автор:

Лиля Воробьева

 Минимум, еще один год может продолжаться война в Украине. Такой прогноз сделал главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров, в интервью Der Spiegel.

В ВСУ рассказали, сколько еще может продолжаться война с Россией

Виктор Назаров (фото из открытых источников)

"В феврале 2022 года я уже предполагал, что конфликт продлится минимум год, а возможно, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще минимум год", — сказал он.


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По словам генерала, чтобы кончилась война, Украина должна победить Россию на поле боя.

"Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", — заявил Назаров.

По его мнению, вернуть оккупированные территории выйдет во время большого контрнаступления.

"Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили обширную территорию. Или как наступление в Херсоне", — добавил генерал.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что штурм Бахмута сопровождается информкампанией РФ. Из-за обострения битвы за Бахмут российская пропаганда пытается деморализовать украинское общество. Об этом, а также об основных российских нарративах, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных. В частности: якобы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона – это якобы политическое решение. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство.



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