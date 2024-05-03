В ВСУ рассказали, при каких условиях можно нивелировать стратегическое преимущество россиян

Как отметил Александр Павлюк, захватчики действительно имеют планы по захвату таких городов как Харьков и Сумы. По всей вероятности, говорит он, именно они станут целью так называемого большого наступления оккупантов летом.

Война в Украине

Однако, как подчеркнул Павлюк, известно, что оккупанты имеют план по захвату новых территорий и желание, но неизвестно, есть ли у них для этого возможности.

Вместе с тем командующий Сухопутными войсками подчеркнул, что ВСУ очень рассчитывают на военную помощь от США и партнеров из Европы. По его словам, она может не только "притупить" наступление захватчиков летом, но даже предоставить Украине стратегическую инициативу на поле боя.

Как подчеркнул Павлюк, если Силы обороны будут иметь хорошую противовоздушную оборону, а также получат дальнобойную артиллерию, то смогут отразить стратегическое преимущество у оккупантов на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили информацию о том, что враг действительно намерен захватить еще две украинских области. Речь идет о Сумской и Харьковской области.

При этом в ГУР сообщили, что наступление окупантов будет зависеть от того, насколько крепкой будет оборона ВСУ на Донбассе. Однако разведчики предполагают, что враг все же пойдет в свое большое наступление в конце мая или начале июня. В этом контексте в ГУР Минобороны подчеркнули, что по состоянию на сегодняшний день противник имеет 514 000 сухопутных войск, которые задействованы в боях на территории Украины.

Кроме того, разведчики рассказали, что враг держит возле Харьковской области группировку, насчитывающую 35 000 военных, однако планирует увеличить его в два раза.