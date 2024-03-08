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В ВСУ рассказали, почему враг продолжает наступать, несмотря на безумные потери

Оккупантов запугивают расстрелами за отказ идти на штурм

сегодня, 19:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Командование российских захватчиков регулярно запугивает расстрелами и даже расстреливает своих подчиненных, стимулируя их продолжать наступательные действия на Авдеевском направлении, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ рассказали, почему враг продолжает наступать, несмотря на безумные потери

РФ продолжает наступать вблизи Авдеевки. Фото из открытых источников

"Чтобы оккупанты шли на штурмы на Авдеевском направлении, их командиры постоянно угрожают им расстрелами. Расстрелы там, как "добрый день". Командному составу нужно находить мотивацию. А, как известно, лучше всего россиян мотивирует насилие", — сообщил офицер ВСУ.

Вместе с тем, по словам Максима Жорина, потери российских оккупантов на Авдеевском направлении настолько велики, что, несмотря на насилие и расстрелы, они все равно отказываются продолжать наступательные действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия в тылу накапливает огромные резервы. Ее стратегический план — усилить наступательные действия, чтобы разгромить вооруженные силы Украины в ближайшие год-полтора. По словам военного эксперта Валерия Ширяева, соответствующую информацию он получил от двух действующих российских военачальников, отвечающих за участки фронтов в Украине. Он отметил, что российская армия рассчитывает через год-полтора дойти до левого берега Днепра.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что снижение заинтересованности со стороны США в военном присутствии в Европе откроет новые возможности для Франции — она может стать центром формирования ядерной безопасности на европейском континенте, считает политолог Игорь Чаленко. Франция также может инициировать создание европейской армии на фоне растущей угрозы со стороны России, а ядерное оружие может стать инструментом, который поможет Парижу внедрять идею такой армии.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5056
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