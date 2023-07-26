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В ВСУ рассказали, почему у России теперь стало намного больше "Шахедов"

Наталия Гуменюк заявила, что Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории России

сегодня, 10:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор уже начала использовать для ударов по Украине иранские "Шахеды", собранные на территории России. Следовательно, количество таких ударных беспилотников у россиян выросло в разы. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

В ВСУ рассказали, почему у России теперь стало намного больше "Шахедов"

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", — заявила Наталия Гуменюк.


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Что касается южного направления, то Гуменюк отметила, что российские войска в большинстве случаев запускают беспилотники с восточного побережья Азовского моря. Но были случаи, когда запускали из Крымского полуострова.

Спикер добавила, россияне пытаются продумывать новые маршруты для атак, чтобы обойти украинские средства ПВО. Для этого противник использует для пусков несколько маршрутов одновременно. Оккупанты изучают особенности ландшафта в Украине для того, чтобы максимально замаскировать свои передвижения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Москву 24 июля атаковали беспилотники. Правда, как уверяют в Минобороны РФ, без особых последствий. А вот во временно оккупированном Крыму сегодня очередные прилеты привели к очередным взрывным последствиям и эвакуации. В этот раз удар пришелся по складу боеприпасов в Джанкойском районе. На прошлой неделе по складу с боеприпасами прилетало в Красногвардейском районе полуострова. Россия же уже почти неделю с остервенением атакует портовую инфраструктуру Украины. Что можно сказать о воздушной войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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