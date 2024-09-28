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Марьян Ощановский
Сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава.
Мобилизованные в ВСУ несут значительные потери. Фото из открытых источников
Командиры ВСУ рассказали Financial Times, что новобранцам не хватает базовых боевых навыков и мотивации, а большинство из них начинают паниковать во время первых обстрелов.
Средний возраст украинского солдата составляет 45 лет, что усложняет выполнение задач пехоты, требующих выносливости и сил, пишет издание.
Один из украинских командиров рассказал, что от 50% до 70% новых пехотинцев были убиты или ранены в течение нескольких дней после начала первой ротации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики за последние сутки продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, следует из карты военного паблика Deep State. Судя по карте, сообщение с Угледаром физически не перерезано, но в самом городе враг уже захватил юго-восточные кварталы.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики планируют в ближайшие дни усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг накапливает личный состав и технику в районе Приютного. "Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов. Мы наблюдаем тенденцию, что количество штурмов будет увеличиваться. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — заявил Владислав Волошин.
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