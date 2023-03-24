В ВСУ рассказали о новой "тактике" оккупантов в Новой Каховке

Вчера появилась информация о том, что оккупанты оставили Новую Каховку Херсонской области, но затем появились данные, что это фейк, хотя определенные действия российских захватчиков действительно свидетельствую о том, что вскоре враг может оставить этот населенный пункт. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Новая Каховка. Фото: из открытых источников

Руководитель пресс-центра обратила внимание на то, что оккупанты активно пакуют "намародеренные" вещи в ожидании возможной деоккупации территории со стороны ВСУ. Также они маскируют свои позиции и переодеваются в гражданскую одежду.

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Ранее такая "тенденция" со стороны войск РФ уже наблюдалась перед их бегством с других деоккупированных территорий. Однако Гуменюк подчеркнула, что в этом может заключаться новая коварная тактика россиян.

"Они, переодеваясь в гражданскую одежду, не всегда покидают города, однако, к сожалению, располагают свои позиции в таком замаскированном виде. Это комплекс таких уж народных примет, которые мы наблюдали, когда они уже готовились к нашим активным действиям по деоккупации правого берега. Знаем, как они тяготеют к традициям. Пусть их придерживаются", — заявила она.

Также Гуменюк обратила внимание на то, что оккупанты проводят ротацию сил на востоке Украины, однако еще ни один населенный пункт (включая Новую Каховку) не оставили.

"Есть определенная ротация сил, частично выведены подразделения, но мы знаем, что им нужны дополнительные силы на восток, туда они их и подтягивают. Именно поэтому сейчас с юга убираются некоторые части", — сказала Гуменюк.

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