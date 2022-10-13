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В ВСУ рассказали о наиболее частых целях иранских дронов-камикадзе, которые использует РФ

Украинские военные говорят, что иранские дроны-камикадзе неэффективны против военных объектов и мест скопления людей, потому ими бьют по гражданской инфраструктуре.

сегодня, 16:45
Автор:

Затула Богдан
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Чаще всего целью иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия использует во время вторжения в Украину, становятся инфраструктурные объекты. Против военных позиций эти аппараты малоэффективны. Об этом в эфире телемарафона заявила представитель штаба сил обороны на юге Украины Наталья Гуменюк.

В ВСУ рассказали о наиболее частых целях иранских дронов-камикадзе, которые использует РФ

Дрон-камикадзе Shahed-136. Фото из открытых источников


Гуменюк отметила, что с помощью вышеупомянутых БПЛА россияне пытаются лишить граждан Украины воды, тепла и электроэнергии. По ее словам, эти дроны "поджигают объект и выводят из строя не взрывом, а пожаром", а потому аппарат неэффективно использовать против мест скопления людей.


Всего, по данным Гуменюк, вооруженные силы РФ получили от 300 до нескольких тысяч единиц таких беспилотников. Используют их для поражения целей на расстоянии до 1 тыс. км от точки запуска.


"Пока мы знаем, что дронов достаточно много сконцентрировано на временно оккупированных территориях южной части Украины, но пытаются и с северных границ Украины атаковать", — сказала Гуменюк.


Издание "Комментарии" ранее сообщало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, силы украинских ПВО почти каждый час сбивают иранские дроны, стоящие на вооружении у страны-агрессора. По его информации, всего Москва заказала у Тегерана около 2400 единиц БПЛА. 


Также напомним, что утром 13 октября российские войска нанесли удар по Макаровской громаде Киевской области. По словам главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы, удар был нанесен с помощью дронов-камикадзе.


Напомним также, что эксперты считают неэффективными иранские дроны, которые приобрела Россия.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R5vvrb1YsqU
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