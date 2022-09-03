Эксперты считают иранские дроны, которые купила РФ – не эффективными

В августе Пентагон подтвердил, что Россия получила партию иранских дронов. Но сейчас большинство экспертов сомневаются в их работе. Об этом пишет "Голос Америки".

Эксперты считают иранские дроны не эффективными. Фото из открытых источников

РФ закупила иранские дроны для сдерживания украинских сил на южных территориях Эти беспилотники должны были противостоять американским системам артиллерийского огня HIMARS, которые Украина активно и успешно использую в борьбе с Российской Федерацией.

Иранские беспилотники распознавали бы артиллерийские системы и били бы по ним с воздуха. Но большинство экспертов подчеркивают, что у иранского оружия множество проблем с электроникой.

Полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Кансиан говорит, что дроны должны были действовать вместе с неуправляемыми ракетами большой дальности. Но у россиян не существует системы связи между беспилотником и ракетой, поэтому для реализации таких боевых операций нужно время. Но если военные РФ смогут преодолеть эти недостатки, то смогут использовать украинскую тактику.

Именно с помощью беспилотника украинский танк подбил вражеский танк с расстояния более 10 км.

Ранее США подтверждало информацию, что россияне столкнулись с определенными техническими недостатками во время пользования иранскими беспилотниками. А также назвали отношения между РФ и Ираном опасными. Такими шагами представители администрации Байдена пытаются вынудить иранских чиновников отказаться от соглашения с Россией. Если такой намек не будет действенным, США наложат санкции на Иран, который пытается пересмотреть ядерное соглашение.

Ранее портал "Комментарии" писал об обращении Джо Байдена к Конгрессу США с просьбой выделить Украине 13 млрд долларов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!