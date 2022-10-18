В ВСУ рассказали, какой город на Донбассе оккупанты хотят взять до конца октября

Российские захватчики не скрывает того, что хотят до конца октября захватить Бахмут Донецкой области. Перед российскими военными такое задание поставили российские генералы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью медиаплатформе "Мы — Украина" рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

При этом замминистра подчеркнула, что россиянам поставили такую задачу уже пятый раз с начала полномасштабного вторжения. Маляр напомнила, что захватчики уже несколько раз смещали сроки выхода на административную границу Донецкой области.

По словам Анны Маляр, у оккупантов есть план, что они должны в ближайшие дни полностью взять Бахмут, что в Кремле представят, как очередную победу.

"Россияне поставили своим войскам — уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения — срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", — сказала Анна Маляр.

Замминистра признала, что на востоке сейчас нестабильная ситуация. Самые ожесточенные бои происходят именно на в районе Бахмута. Украинским военным очень тяжело сдерживать штурм оккупантов. При этом Анна Маляр уточнила, что украинские военные не стали в глухую оборону, а продолжают продвигаться, но и оккупанты не стоят на месте, действительно пытаются время от времени атаковать. Бахмут – одна из горячек точек на фронте.

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