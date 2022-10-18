В ВСУ рассказали, какой город на Донбассе оккупанты хотят взять до конца октября

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Кравцев Сергей
Российские захватчики не скрывает того, что хотят до конца октября захватить Бахмут Донецкой области. Перед российскими военными такое задание поставили российские генералы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью медиаплатформе "Мы — Украина" рассказала замминистра обороны Анна Маляр.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
При этом замминистра подчеркнула, что россиянам поставили такую задачу уже пятый раз с начала полномасштабного вторжения. Маляр напомнила, что захватчики уже несколько раз смещали сроки выхода на административную границу Донецкой области.
По словам Анны Маляр, у оккупантов есть план, что они должны в ближайшие дни полностью взять Бахмут, что в Кремле представят, как очередную победу.
Замминистра признала, что на востоке сейчас нестабильная ситуация. Самые ожесточенные бои происходят именно на в районе Бахмута. Украинским военным очень тяжело сдерживать штурм оккупантов. При этом Анна Маляр уточнила, что украинские военные не стали в глухую оборону, а продолжают продвигаться, но и оккупанты не стоят на месте, действительно пытаются время от времени атаковать. Бахмут – одна из горячек точек на фронте.
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