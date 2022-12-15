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В ВСУ рассказали, какого сценария больше всего бояться россияне на Донбассе

Враги знают, когда на них начинают охотиться высокоточные системы, отметил спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Чем больше у украинских защитников водосточного оружия, тем больше страха у оккупантов, потому как они больше всего не хотели бы воплощения того сценария, когда ВСУ высокоточным оружием разобьет все логистические пути и важные военные объекты РФ на Донбассе. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "FreeДом" рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

В ВСУ рассказали, какого сценария больше всего бояться россияне на Донбассе

ВСУ. Фото: УНИАН

Спикер Восточной группировки ВСУ отметил, даже с тем количеством высокоточного оружия, которое есть на сегодняшний день у наших воинов россиянам очень непросто, особенно ночью. Противник уже знает, что как только наступает темное время суток украинская армия активно начинает обстреливать важные цели РФ.

"Наши артиллеристы, ракетные войска, они на высокоточных системах очень сильно отработали уже методику и по сути ночная охота на их склады, командные пункты, базы хранения боеприпасов, она фактически стала уже такой методически четкой, ежедневной, и они (Ред. – захватчики) этого очень боятся", — отметил Череватый.

Он добавил, больше всего россияне боятся ударов HIMARS, где практически каждый выстрел – это пораженная какая-то важная цель.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a9bHbjnUyzw
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