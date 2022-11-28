В ВСУ рассказали, как россияне решают, куда бить ракетами и сколько времени им нужно на подготовку

У России есть перечень объектов в Украине, которые могут стать потенциальными целями для ее новых ракетных ударов. После каждой атаки в стране-агрессоре анализируют свою работу и решают, куда ударить в следующий раз. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россияне могут нанести удар когда угодно. Фото: УНИАН

В ВСУ отметили, что угрозы со стороны России существуют как с Черного моря, так и с более далеких рубежей.

"Мы не раз отмечали, что нанести удар они могут когда угодно. Вопрос в планировании, организации, разведке. После крайних ударов они делают какой-то анализ, итоги, смотрят, куда еще можно, повторно наносить удар по объектам критической инфраструктуры или выбрать новый", — отметил Игнат.

При этом, добвавил он, России нужно некоторое время для подготовки таких массированных ударов. Поэтому, обычно, она совершает их один-два раза в неделю.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили по Украине более 4 тыс. разных ракет. При этом, в это число не входят ракеты С-300, РСЗО, а также авиационные ракеты различных типов.

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