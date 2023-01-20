В ВСУ рассказали, как можно "проредить" средства ПВО России

После встречи в формате Рамштайн 20 января Украина получит мощный пакет противовоздушной помощи. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"В частности говорится о системах NASAMS, IRIS-T и Patriot. И это именно то, что может сбивать баллистические ракеты. Но конкретно по С-300 и С-400 лучшая "прививка" — уничтожение самих установок", — отметил спикер.

Игнат подчеркнул, что доставать российские ЗРК в 200 километрах от границы Украины – вполне реальная задача, которую ВСУ легко выполнят.

"Это может быть артиллерия, это могут быть оперативно-тактические комплексы. И не забываем, что у нас есть ударные беспилотники, которыми тоже можно немного проредить средства ПВО противника", — добавил спикер Воздушных сил.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Институте изучения войны рассказали, когда стоит готовиться к вероятному наступлению со стороны Беларуси.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава Кремля Путин продолжает жить в параллельной реальности, называя войну против Украины "защитой", а захваченные россиянами украинские регионы – "исторически российскими". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что новые наступательные планы РФ – ни для кого в мире не секрет. А потому нужны новые – более решительные шаги партнеров – по поддержке нашей страны. Президент Польши Анджей Дуда на полях Всемирного экономического форума в Давосе и вовсе заявил, что "через несколько, возможно, месяцев, возможно, недель, наступит очередной решающий момент этой войны", который "даст ответ на вопрос: выживет ли Украина или нет". Как оцениваете данные заявления и ситуацию на фронтах (включая дипломатический) с начала года и в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!