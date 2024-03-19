В ВСУ рассказали, где враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны. Есть ли успехи

Как сообщил Сергей Цехоцкий, враг атакует позиции Сил обороны круглосуточно. В частности, по его информации, в направлении Новобахмутовка-Очеретино оккупанты проводят действия, цель которых помешать перегруппировке украинских военных.

Война в Украине

Вместе с тем, добавляет военный, на направлениях Невельское-Пески-Нетайлово захватчики пытаются проводить наступательные действия. А вот в направлении Тоненького, подчеркивает Цехоцкий, противник пытается дойти до каких-то построек, чтобы там попытаться закрепиться. Все эти действия проходят круглосуточно.

При этом Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты сейчас прекратили использование техники на этом направлении, ее применения украинские защитники не наблюдали в течение трех последних суток. Как отметил военный, этому есть несколько объяснений. Во-первых, это погода, не позволяющая использовать технику. Во-вторых, украинские военные после выхода из Авдеевки смогли закрепиться на новых позициях и пристреляться. То есть, добавил Цехоцкий, военные знают, откуда могут появиться захватчики и могут этому эффективно противодействовать.

По его словам, для окупантов их штурмовики являются разменной монетой, и те знают, что будут уничтожены Силами обороны. Однако, утверждает Цехоцкий, у руководителей этих групп есть приказ от командиров в случае отказа выполнять задачи уничтожать личный состав на месте.

Кроме того, Цехоцкий рассказал, что воинские части на Авдеевском направлении активно работают над ликвидацией пунктов управления российских беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики терроризируют жителей Сумской области, обстреливая их ракетами и управляемыми авиабомбами. По словам местных жителей, россияне устроили в области настоящий ад. О том, что захватчики занимаются обычным террором , говорят и эксперты.