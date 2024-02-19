В ВСУ рассказали, что сейчас происходит в оккупированной Авдеевке

В Авдеевке россияне проводят "зачистку". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

"Россияне сейчас проводят перегруппировку после достигнутой цели в Авдеевке. Они проводят "зачистку" в Авдеевке. Потому что это город, значительная территориальная единица", — рассказал военный.

Также Лиховой высказал предположение, что оккупанты, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления, но пока прошло достаточно короткое время, чтобы это произошло. Вместе с тем, по его словам, в последние сутки наблюдалась повышенная активность врага на Марьинском и Запорожском направлениях.

По словам военного, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Там враг за сутки 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. А на Запорожском направлении противник 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции Сил обороны в районе Работиного. На этом направлении ситуация динамичная, враг наносит большое огневое поражение. Добавлю, что после позавчерашней попытки атаки значительным количеством бронетехники, которая была отбита, и когда много танков, бронемашин и живой силы противника было уменьшено, враг и на этом направлении перешел к своей привычной тактике малых штурмовых групп с добавлением бронетехники.

Читайте также на портале "Комментарии" — под неимоверным натиском противника, который стирал Авдеевку с лица земли ракетами, снарядами и бомбами, а также имел колоссальное численное преимущество, украинские военные оставили город, отойдя на заранее подготовленные позиции. Потери россиян за месяцы штурма, который был начат в октябре прошлого года, составили около 400 единиц тяжелой техники, а также десятки тысяч человек. Как отмечал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, таких потерь, как в боях за Авдеевку, россияне, похоже, еще нигде не несли. Какие выводы из битвы за Авдеевку можно сделать на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



