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В ВСУ рассказали, что изменится на фронте весной

Силы обороны намерены использовать приход весны, чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш

сегодня, 13:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Евлаш именно с наступления весны могут подняться грунтовые воды, а это приведет в свою очередь к подтоплению окопов.

В ВСУ рассказали, что изменится на фронте весной

Весна на фронте

Однако, как считает военный, такую ситуацию Силы обороны все же могут использовать в свою пользу. По его словам, оккупантам из-за подтопления территорий будет тяжело идти в наступление с использованием тяжелой техники, такой как танки и боевые бронированные машины.

Кроме того, Евлаш считает, что весеннее время военные также могут эффективно использовать для обустройства своих укреплений, ведь сейчас они находятся в стратегической обороне.

Представитель "Хортицы" также добавил, что на данный момент задача Сил обороны – сточить наступательный потенциал врага по всем направлениям. Поэтому нужно использовать весеннее время в интересах украинских защитников.

И еще, Евлаш добавил, что сейчас украинские военные на фронте ожидают помощи от западных партнеров в оружии, а также подготовки украинских резервов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте сложная , особенно на Авдеевском направлении. Несмотря на потери, враг не перестает проводить штурмы. Как отметил Сырский, его задачей является организация обороны, отражение атак противника и возвращение тех территорий, которые ранее ВСУ вынуждены были покинуть по тем или иным причинам.

Вместе с тем, российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в настоящее время войска окупантов имеют преимущество на фронте. Они "освобождают" территории Донбасса. При этом кремлевский диктатор в очередной раз заявил, что все цели так называемой "специальной военной операции" в Украине будут выполнены.




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