В ВСУ рассказали, что действительно происходит с оборонными рубежами на фронте

Как сообщил Дмитрий Лыховий, инженерные войска еще в декабре начали строить оборонительные сооружения возле Авдеевки, работа в этом направлении ведется до сих пор.

Дмитрий Лыховий

Если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, пусть наступает там, где на втором рубеже обороны якобы нет укреплений.

– отметил Лыховий.

При этом он признал, что строительство фортификационных сооружений на самом деле является комплексным вопросом, ведь есть разные линии обороны, которые находятся ближе или наоборот дальше линии боевого столкновения.

Как добавил Лыховий, в этом вопросе не все происходит гладко, однако процесс все же продолжается. Также он подчеркнул, что строительством оборонных рубежей занимаются областные военные администрации, командование сил поддержки Вооруженных сил, а также инженерные подразделения самых боевых механизированных пехотных бригад.

По словам военного, действительно, оборонительных рубежей много не бывает. Однако, добавляет он, это не может быть стена, как в "Игре престолов", ведь это просто невозможно сделать.

При этом Лыховий утверждает, что все же создана и усиливается сеть запасных позиций. По его словам, речь идет о взводных опорных пунктах, разветвленных зигзагообразных траншеях длиной в сотни метров с огневыми ячейками, со щелями перекрытия, кое-где с капсулами безопасности. Кроме того, добавил Лыховий, также установлены минные заграждения.

То есть, подчеркнул военный, оборонные рубежи есть, и они смогут остановить врага в случае попытки продвинуться дальше по территории Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных журналистов, в Украине нет хороших оборонительных рубежей, потому что власти думали не об их строительстве, а о контрнаступлении. Об отсутствии оборонительных сооружений также сообщал и военный журналист Юрий Бутусов.





