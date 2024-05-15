В ВСУ раскрыли тактику врага на Харьковском направлении

Российско-украинская война продолжается и РФ продолжает атаковать позиции украинских защитников на Харьковском направлении. Как передает портал "Комментарии", о подробностях действий оккупантов на этом участке фронта в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Тактика врага неизменна, такая же, как и на других направлениях, на других участках фронта враг это уже применял. Малыми штурмовыми группами враг заходит, чтобы они где-то закрепились, а потом уже заводит подразделения на бронетехнике. На Харьковском направлении враг задействует эти малые пехотные группы, задачей которых является закрепиться возле населенных пунктов", — отметил Волошин.

Он также добавил, что непосредственно для атак РФ не использует бронетехнику, отдавая предпочтение мобильности штурмовых групп.

По словам военного, оккупанты пытаются завозить личный состав этих малых групп и боекомплект на малогабаритной, автомобильной технике. Например, используют багги, несколько таких уже уничтожено. Они на этих багги пытаются заезжать, рассредоточиться на местности. Их поддерживает артиллерия и дальше заезжает бронетехника. Однако, Силы обороны Украины используют БПЛА, с помощью которых пытаются уничтожать такие колонны с бронетехникой.

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