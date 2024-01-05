В ВСУ раскрыли результатах атаки на Севастополь

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Кравцев Сергей
В результате атаки Вооруженных сил Украины на военные объекты россиян во временно оккупированном Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспільне. Спротив" рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
Атака на Севастополь. Фото: из открытых источников
Она уточнила, это уже не первое повреждение, заставляющее оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты. Сейчас у россиян снова наблюдается та же истерия с перемещением, пытаются маневрировать и размещать как сами системы защиты, так и объекты, которые они защищают в других местах.
Также Гуменюк рассказала, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "Шахедов". Если раньше использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько мощных предварительных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.
Спикер также считает, что взрывы вблизи Крымского моста — это больше дымовой занавес, "попытка защитить этот лишний конфигуративный объект".
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