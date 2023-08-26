В ВСУ прокомментировали вчерашние многочисленные тревоги из-за МиГ-31К

Многочисленные воздушные тревоги в Украине вечером 25 августа были из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Таким образом противник не только проводит боевое слажевание, но и пытается надавить на украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

МиГ-31К. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что россияне подымают в небо самолеты не только для пуска ракет, но и для тренировок. Тем не менее в Украине сразу же включают сигнал о воздушной тревоге. Потому что неизвестно, чего ожидать от противника. Обучение российских летчиков – это непрерывный процесс, который продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине, постоянно раздражают людей, влияют на нашу экономику, психологическое состояние. Противник это хорошо понимает и этим пользуется.

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Игнат также добавил, что сейчас воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К недлительны. В начале полномасштабной войны такие воздушные тревоги длились до полутора часов.

"Полтора часа – это отработка топлива, полностью заправленные баки. Потом взлетал другой. Такая практика уже была, просто летали дольше. Сейчас просто взлет и посадка", — прокомментировал Юрий Игнат.

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